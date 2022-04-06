MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ - Haberler

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MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayın Deniz Kuvvetler Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından müdahale ediliyor.

KANDIRA, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken sahili açıklarında tespit edilen mayın Deniz Kuvvetler Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından müdahale ediliyor. Mayının bulunduğu bölgenin kordinatı da çevrede bulunan deniz taşıtlarına bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamayla Kefken sahili açıklarında mayın benzeri bir cisim tespit edildiği bildirildi.Liberya bandıralı CS Cihan adlı yük gemisi seyir halindeyken denizde tespit ettikleri bir cismi Liman Başkanlığı'na bildirdi. Ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Deniz Karakol Uçağıyla bölgede yapılan incelemede cismin mayın olduğu tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 57 kilometre açıkta görüldüğü tespit edilen mayınla ilgili Deniz Kuvvetlerine ait SAS timleri bölgeye giderek güvenlik önlemi aldı. Ayrıca mayının bulunduğu bölgenin kordinatı çevrede bulunan deniz taşıtlarına bildirildi. Çalışmalar devam ediyor.

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Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)

MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

MAYININ BULUNDUĞU BÖLGENİN KORDİNATLARI ÇEVREDEKİ DENİZ ARAÇLARINA BİLDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kandıra, Kocaeli, Mayın, Güncel, Haberler

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