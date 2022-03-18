'Mayın tarlasından geçip, Ukraynalı askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaştık'

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'deki elektrik firmasında 12 yıldır teknisyen olarak çalışan Celal Kılıç (39), günlerce ailesi ile sığınakta kaldıktan sonra Türkiye'ye geldi. 3 kilometrelik mayın tarlasından geçtiklerini belirten Kılıç "Kiev'e bağlı olan Bucha bölgesindeydik ve Rusların eline geçmişti. Ölümü göze alarak, Ukrayna askerlerinin bulunduğu yere yürümek zorundaydık" dedi.

Kiev'de elektrik firmasında teknisyen olarak görev yapan Celal Kılıç, Rusya'nın saldırısının ardından ailesi ile birlikte 12 gün sığınakta kaldı. Zorlu yolculuğun ardından Ukraynalı eşi, 2 çocuğu ve 4 akrabası ile Türkiye'ye ulaşan Kılıç, bombaların gölgesindeki günleri DHA'ya anlattı. Bomba sesleri ile savaşın başladığını anladıklarını dile getiren Celal Kılıç, "Rusya'nın hava ve kara harekatını başlattığı Gostomel Askeri Havalimanı'na yakın olduğumuz için hemen kendimizi akrabamızın sığınağına attık. 12 gün boyunca sığınaktan çıkamadık. Sığınakta psikolojimiz çok bozuktu. Çaresizdik ve sığınaktan nasıl çıkacağımızı düşünüyorduk. Elektrik ve telefon hatları kesildiğinde daha zorlandık" dedi.

Celal Kılıç ayrıca Türk SİHA'larının Ukrayna'da kullanıldığını ve Rus tanklarına ciddi hasarlar verdiğini aktardı.