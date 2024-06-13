Mavişehir İlkokulu'ndan 2023-2024 Mezuniyet Töreni

Mavişehir İlkokulu'ndan 2023-2024 eğitim öğretim yılında mezun olanlar için tören düzenlendi.

Okul bahçesindeki törende öğrencilerin hazırladığı yurt ve bayrak gösterisi izletildi. Daha sonra öğrenciler anons edilerek, mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Okul müdürü Özgür Akdemir, yaptığı konuşmada, velilerden emanet olarak aldıkları öğrencileri tüm çalışma arkadaşlarının katkısıyla öz güveni yüksek, ne istediğini bilen, hedefleri için cesaretle hareket eden, ülkesini ve insanları seven bireyler olarak mezun ettiklerini söyledi.

Öğrencilere hitap eden Akdemir, "Sevgili genç arkadaşlarım, okula ilk başladığınız günden bugüne kadar eğitildiniz, bilgi ve erdemle donatıldınız. Bugün bir mezuniyet yaşıyorsunuz, biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Okul günleriniz, okul anılarınıza dönüşecektir. Sizlerin gelecekteki başarılarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır." diye konuştu.

4/D Sınıf Öğretmeni Sibel Çiçek de mezun olan öğrencilerine seslenerek, "Bundan sonraki hayatınızda yolunuz açık, şansınız bol, başarılarınız daim olsun. Yüzünüzden mutluluğunuz hiç eksik olmasın. Sizi çok seviyorum ve çok özleyeceğim." dedi.

Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.