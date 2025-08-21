Mavi Vatan Yarışmalarında Dereceye Girenler Deniz Kuvvetleri'ni Gezecek

Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları'nda dereceye giren katılımcılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin önemli unsurlarını yakından görme imkanı bulacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında dereceye girenler için TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları ile TCG Savarona gemisine özel gezi düzenleneceğini duyurdu.

Bu deneyimler, gençlerin denizcilik kültürünü yerinde tanımalarına katkı sağlamayı ve "mavi vatan" bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bayraktar, NSosyal paylaşımında, " Mavi Vatan'ın ressam ve yazarlarına özel…? TCG Sakarya Denizaltısı, TCG Hızırreis Denizaltısı, TCG Savarona Gemisi TEKNOFEST Mavi Vatan Makale veya Resim Yarışması'nda dereceye girenlere özel gezi fırsatını kaçırma. Rast gelsin…" ifadesine yer verdi.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında düzenlenecek Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları, Türkiye'nin deniz yetki alanları, milli güvenlik politikaları ve jeopolitik vizyonunun genç nesiller tarafından anlaşılmasını ve bu konuda bilimsel, eleştirel ve yaratıcı bakış açılarının geliştirilmesini hedefliyor.

Makale yarışması kapsamında lise, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan 500 ile 1000 kelime arasında özgün makale hazırlamaları istenecek. Hazırlanan makaleler, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşılacak.

Bu yarışma, lise öğrencilerinde araştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin, üniversite düzeyinde ise akademik analiz ve bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesini amaçlıyor.

Mavi Vatan Resim Yarışması ise ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayal gücü ve ifade yetenekleri resimle geliştirmeyi hedefliyor.

Katılımcılardan, "mavi vatan" temalı özgün bir resim çalışması hazırlamaları isteniyor. Hazırlanan eserler, NSosyal üzerinden paylaşılacak.