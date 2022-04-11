"MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı (2) - Haberler

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"MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı (2)

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Mavi Marmara 2022 tanıtım filmi (Donanma Komutanlığı) Dinleyici detayları KOCAELİ - Gölcük Donanma Komutanlığı'nda "MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Mavi Marmara 2022 tanıtım filmi (Donanma Komutanlığı)

Dinleyici detayları KOCAELİ - Gölcük Donanma Komutanlığı'nda "MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı na ilişkin basın toplantısı (2)

MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı na ilişkin basın toplantısı (2)

MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı na ilişkin basın toplantısı (2)

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Marmara, Gölcük, Vatan, Güncel, Haberler

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