"MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı (2)
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Mavi Marmara 2022 tanıtım filmi (Donanma Komutanlığı) Dinleyici detayları KOCAELİ - Gölcük Donanma Komutanlığı'nda "MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Mavi Marmara 2022 tanıtım filmi (Donanma Komutanlığı)
Dinleyici detayları KOCAELİ - Gölcük Donanma Komutanlığı'nda "MAVİ VATAN-2022 Tatbikatı"na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.