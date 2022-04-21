Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

Tatbikata katılan fırkateynler sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki limandan ayrıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.

Tatbikatı izleyen basın mensupları da selamlamayı TCG Gediz'den takip etti.

Tatbikatın "Taktik Pençe Harekatı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan timdeki ekip, burada tespit edilen mayını, monte edilen patlayıcı ile imha etti.

Daha sonra ise SAT (Su Altı Taarruz) komandoları su altı intikal aracı ve helikopterlerle bölgeye ulaştı. Paraşütle atlayan komandolar, helikopterden atılan botlara çıktı. Sualtı intikal aracı ile bölgeye ulaşan SAT komandoları da başarılı bir sualtı infilakı gerçekleştirdi.

Ardından SAT botu ile sahile taarruz gerçekleştirildi. SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Suda bulunan SAT timleri "üzüm salkımı" yöntemiyle helikopterle sudan alındı. Helikopterdeki SAT timleri TCG Gediz Fırkateyni'ne halatla iniş gerçekleştirdi. Senaryo gereği geminin güvenliği sağlandı.

Tatbikatta, denizaltı savunma faaliyetleri kapsamında Tuzla sınıfı karakol gemileri tarafından DSH roket atışı, helikopterle havadan sonar daldırması, deniz karakol uçakları ile denizaltıya torpido hücumu gerçekleştirildi. Bölgede bulunan denizaltı ise satıha çıkış yaptı.

Denizde malzeme transferi kapsamında MİLGEM sınıfı TCG Heybelida ve TCG Büyükada sancak gemisi, TCG Kemal Reis ile denizde malzeme transferi gerçekleştirdi. TCG Gediz Fırkateyni bu esnada kurtarma mevkisinde faaliyetleri takip etti.

MAM-L akıllı mühimmat ilk kez kullanıldı

Tatbikatta bu sene farklı olarak Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Atışın sonrasında TCG Kınalıada Korveti ile TCG İmbat, TCG Tufan, TCG Zıpkın ve TCG Mızrak tarafından su üstü hedefine top atışları gerçekleştirildi.

Tatbikat sonunda Deniz Kuvvetleri yüzer ve dalar unsurları ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerine bağlı muhtelif uçar unsurlardan oluşan 45 unsur tarafından denizde geçit töreni icra edildi.

TCG Kemal Reiste bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar selamlandı. Yüzer unsurlarca da denizdeki geçit töreni kapsamında ananevi Çimariva ile selamlama töreni yapıldı.

Seçkin Gözlemci Gününde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının yanı sıra ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çekya, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Kore Cumhuriyeti, KKTC, Letonya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Senegal'den dış temsilciler yer aldı.