Mavi santralden yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesince Mavi Tünel çıkışında yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan Mavi Hidroelektrik Santrali, 2021 yılından bu yana 2 milyon kilovat saat enerji üreterek Türkiye'nin enerji dağıtım hatlarına katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Konya Ovası Projesi kapsamında Mavi Tünel çıkışında inşa edilen Mavi Hidroelektrik Santrali, yerli ve milli enerji ihtiyacına katkı sağlıyor.

Toplam 25 bin konutluk bir yerleşim yerinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki santralde inceleme yapan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan santralde günlük 250 megavat saat enerji üretildiğini kaydetti.

Demir, "Suyumuzun varlığına göre bu enerji üretimini devam ettirmiş olacağız. HES, 2021 yılının son aylarında devreye alınmıştı. Kurulduğundan bugüne kadar da 2 milyon kilovatsaat enerji üretip ülkemizin enerji dağıtım hatlarına katkı sağlamış oldu. Bu tür enerjilerin önemi bugün daha çok ortaya çıkmakta. Yerli ve milli enerjilerin üretilmesine ihtiyaç var. Bizim bu tesisimiz de buna katkı olsun diye toplam kapasitesi 25 megavat olarak tamamlandı. Fakat su seviyesinden dolayı şu anda yarıya yakın kısmını ancak çalıştırabiliyoruz. Barajlarımızdaki seviyeler, yağmurlar, suyun varlığına göre de bu miktarın artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi HES Projesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Konya Ovası Projesi'nin bir parçası olduğunu belirten Demir, "DSİ ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapımı tamamlanmış olup, işletmesi yine Genel Müdürlüğümüzce devam ettirilmektedir. Burada enerji üretimi tam kapasite çalıştığı zaman 25 bin konutluk bir yerleşim yerinin günlük ihtiyacını karşılayabilecek durumda." diye konuştu.