Mavi Marmara şehitleri ve Filistin mücadelesi Çamlıca'da anıldı

Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH, İsrail'in saldırısında şehit olan 10 kişiyi ve Filistin mücadelesini anmak için Çamlıca'da etkinlik düzenledi. Etkinlikte tiyatro oyunu ve müzik performansı da yer aldı.