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Mavi Marmara şehidi Fahri Yaldız Adıyaman'da anıldı

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Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Fahri Yaldız, Adıyaman'da anıldı. Yeni Mezarlık'taki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Fahri Yaldız memleketi Adıyaman'da anıldı.

Yeni Mezarlık'taki kabri başında Yaldız için anma programı düzenlendi.

Yaldız'ın ailesi ve yakınları katıldığı anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa katılan ve mezarlıktaki vatandaşlara helva dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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