Mavi Marmara saldırısının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'te yürüyüş yapıldı - Haberler

İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlediği, 10 Türk vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının 12'inci yılı nedeniyle Fatih'ten Edirnekapı Şehitliği'ne yürüyüş yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Fatih Camisi avlusunda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları açan grup, "Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor" sloganıyla Edirnekapı Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte, Mavi Marmara şehitlerinin isimleri okundu, katılımcılar "burada" yanıtını verdi.

Grup üyelerinin bir kısmı, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu, "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" yazılı pankart ile "Ambargo ve ablukaya #KırmızıKart" yazılı dövizi taşıdı.

Grubun Edirnekapı Şehitliği'ne gelmesinin ardından İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, konuşma yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.

Grup üyeleri, konuşmaların ardından şehitler için dua okudu.

"Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail'in 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.