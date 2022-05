Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi mezarı başında anıldı - Haberler

İsrail'in Gazze'ye yardım amacıyla "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan yardım filosuna düzenlediği saldırıda şehit olan Ali Haydar Bengi için mezarı başında anma programı düzenlendi.

Ali Haydar Bengi Derneği (HAYDER) Başkanı Aziz Adıgüzel, anma programında yaptığı konuşmada, Mavi Marmara gemisinin 2010 yılında abluka altındaki Gazze halkına yardım götürmek ve onların yanında olabilmek amacıyla yola çıktığını söyledi.

Mavi Marmara gemisinde ABD, Avrupa, Afrika ve Asya gibi birçok farklı dinden, ırktan ve düşünceden bir araya gelmiş aktivistlerin bulunduğunu anımsatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Mavi Marmara, uluslararası sularda seyrine devam ederken dünyanın gözlerini kapattığı Filistin katliamlarının bir benzerini yaşadı. Bu anlamda dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Her gün televizyonlarda izlediğimiz kardeşlerimizin katledilişi, haykırışı bizim başımıza gelince gemi içinde ve dışında olan dünyanın her bölgesinden bir araya gelmiş insanlar, Filistinlilerle aynı duyguları yaşamıştı. On yardım gönüllüsünün şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü, gasp edildiği Mavi Marmara saldırısının 12'inci yıl dönümündeki bu mücadele ve adalet arayışımız hala devam ediyor ve edecektir."

Saldırıda hayatını kaybedenlerin, Filistinlilerin direnişine direniş, gücüne güç, zaferine zafer katmaya neden olduğunu ifade eden Adıgüzel, onlardan birinin de Ali Haydar Bengi olduğunu kaydetti.

Bengi'nin Filistin özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu dile getiren Adıgüzel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dava ümmetin senelerden beridir sahiplenmeye çalıştığı Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma davasıdır. Bu dava Müslümanların kırmızı çizgisi, olmazsa olmazlarındandır. Gazze'deki insanlık dışı abluka kalkmadan, Mescid-i Aksa'daki işgal bitmeden bu davanın takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa, Gazze ve o bölgede zulüm gören kardeşlerimizin acıları son bulana kadar biz Mavi Marmara davasını ve ruhunu nesillerimize aktarmaya devam edeceğiz."