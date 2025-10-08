Mavi Marmara Derneği Başkanı Songür: Bu saldırı İsrail'in barbarlığını bir kere daha gösterdi

GAZZE'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu'na İsrail saldırısının ardından basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında konuşan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, tüm devletlerin İsrail'e karşı çok daha ciddi yaptırım politikaları uygulaması gerektiğinin altını çizerek "Dünya dengeleri, konjonktürler, ortada bir soykırım varsa hiçbir işe yaramaz. Bu saldırı İsrail'in korsanlığını ve barbarlığını bir kere daha dünyaya gösterdi" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın günlerdir 24 saat boyunca 'Nöbetteyiz' eylemi düzenlediği Eminönü Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasında konuşan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu Komite Üyesi ABD'li aktivist Ann Wright, filonun Gazze'deki soykırımı durdurmak için yola çıktığını söyledi. Wright, "Onlar Sumud'un, Hanzala'nın, Madleen'in yolunu takip ediyorlar. Bunlar ablukayı kırmaya çalışan son gemiler olmayacak. Önümüzdeki ay ablukayı kırmak için çok daha fazla gemimiz olacak. Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar denizlere açılmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'GAZZE'DE İNSANİ YARDIMLAR İSRAİL'İN İNSAFINA KALDI'

Wright'ın ardından konuşan Mavi Marmara Derneği Başkanı ve Uluslararası Özgürlük Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür ise "Özgürlük Filosu'nda 11 gemimiz bulunuyordu. 2 tanesi teknik sorunlardan dolayı Girit adasına demirlemek zorunda kalmıştı.İsrail bize çok farklı mecralardan tehditler savurdu. Sanki onlar bebek öldürmemiş, onlar çocuk öldürmemiş. Şunu çok iyi biliyoruz. Bizler bebek katilleri değiliz. Bizler koca bir milleti açlığa mahküm etmedik. Tam tersine bu hukuksuz ablukanin sona ermesi için mallarımızı ve canlarımızı tehlikeye attık. Dünyanın merkezinde olan ve bu kadar ulaşılamamış bir İslam coğrafyası olmamıştı. Çeçenistan, Keşmir, Moro, Suriye ve Irak'ta bin bir türlü abluka gördük ama hepsine bir şekilde yardım ulaştırabildik. Ama Gazze'de tüm insani yardımlar İsrail'in insafına kalmış durumda" dedi.

'GAZZE BİR SOYKIRIM KAMPINA DÖNÜŞTÜ'

Uluslararası hukuka göre mahkümların bile haklarının olduğunu ifade eden Songür, "Gazze, artık bir açık hava hapishanesi değil, bir soykırım kampına dönüşmüştür. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak 2008'den bu yana 18 farklı girişimde bulunduk. 2008'de ilk defa abluka kırıldı. 4 gemi Kıbrıs'tan Gazze'ye giderek hastaları tahliye etti. 2008'den sonra bir daha Gazze'ye ulaşılamadı. 2010 yılında Mavi Marmara'ya saldırdılar, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi şehit ettiler. 2024 yılında Vicdan Gemisi'ne saldırdılar. Arkasından Madleen Gemisi'ni harekete geçirdik. Durmadık, arkasından Hanzala Gemisi'ni" ifadelerini kullandı.

'BASİT İLAÇLAR OLMADIĞI İÇİN GAZZE'DE İNSANLAR HAYATLARINI KAYBEDİYOR'

Tüm devletlerin İsrail'e karşı çok daha ciddi yaptırım politikaları uygulaması gerektiğinin altını çizen Songür şöyle devam etti:

"Devletler harekete geçmeyince bu iş sivillere kaldı. ya sizler harekete geçin, ya bize alan açın. Gemileri koruyun. Orada kardeşlerimiz açlıktan ölürken onlara yardım ulaştırmak istiyoruz. Dünya dengeleri, konjonktürler, ortada bir soykırım varsa hiçbir işe yaramaz. Bu saldırı İsrail'in korsanlığını ve barbarlığını bir kere daha dünyaya gösterdi. Dünyanın en iyi doktorları vicdan gemisindeydi. Çünkü Gazze'de doktor kalmadı.Gazze'de şu anda çok basit ilaçlar bulunamadığı için insanlar hayatlarını kaybediyor. Gazze'de internet ablukası da olduğu için bilgi alınamıyor."

İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden haber almakta güçlük çektiklerini aktaran Songür, "Küçük gemilerdeki arkadaşlarımızdan hiç haber alamıyoruz" dedi.

'BARIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILIRKEN ÇOCUKLAR BOMBALARIN HEDEFİ OLUYOR'

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun da, "Bu gemiler bize bir şeyi haykırıyor. Gazze ulaşılamaz bir yer değil. Daha önce ulaşan gemiler de oldu. Başka bir gezegende bir yerden bahsetmiyoruz. Dünyada, hemen yanı başımızda zulüm yaşanıyor. Yarın mahşerde hesap verebilmek için elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bütün ülkelerden insanlar ayağa kalkmış durumda. Meydanları boş bırakmıyoruz. Bütün devletlere sesleniyoruz, biz sivillerin daha ne yapması lazım. Harekete geçmek için toplumlarınızdan ne bekliyorsunuz.Biz sizin yanınızdayız, İsrail'e ne yapacaksanız yapın. Salonlarda barış görüşmeleri yapılırken Gazze'de çocuklar bombaların hedefi oluyor" diye konuştu.

'BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ ÖĞRENİRSEK BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Madleen Gemisi'nde ve Sumud Filosu'nda yer alan aktivist Şuayb Ordu ise "Büyük bir filo kaldırma hayalimiz vardı başarılı olduk. Diğer bir hayalimiz ablukayı kaldırmak, inşallah onu da başaracağız. İsrail'in bir gücü varsa bize on gibi gösteriyorlar. Bir korku imparatorluğu oluşturmuşlar. Çil yavrusu gibi saçılmaya çok müsaitler. Ortak dertlerde birlik olup beraber hareket etmeyi öğrenirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir gün zulmün olmadığı bir Filistin'de buluşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Sumud Filosu aktivistlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu da "Birlik olmaya devam edelim. Gözümüzü Gazze'den ayırmayalım" dedi.

'BABAM VİCDAN GEMİSİ'NDE ESİR ALINDI'

İsrail'in dün saldırdığı Vicdan Gemisi'nde alıkoyduğu aktivistlerden Burak Baygın'ın oğlu Yasin Baygın da "Babam şu anda Vicdan Gemisi'nde esir alınmıştır. Bunu gündem etmenizi ve tüm dünyaya duyurmanızı rica ediyorum. Bu hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

AKŞAM 21.00'DA İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLENECEK

Basın açıklaması, yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Eminönü'ndeki 'Nöbetteyiz' eylemi ise devam ediyor. Ayrıca, akşam 21.00'da Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde protesto düzenleneceği duyuruldu.