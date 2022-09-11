Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Mavi Marmara", 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu

Güncel Haberler

'Mavi Marmara', 12 yıl sonra uluslararası sularda bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının, dün saat 13.27'de Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken taciz ateşi açtığı ticari geminin, İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı.

Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.

Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Yunanistan Marmara İsrail Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title