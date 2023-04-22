'Mavi leğen' ile hem meyve ağaçlarını hem de bal arılarını koruyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir üretici, hem meyve ağaçlarını "bakla zınnı" zararlısına karşı korumak hem de bal arılarına zarar vermemek amacıyla ilaçlama yerine içi su dolu mavi plastik leğen kullanıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir üretici, hem meyve ağaçlarını "bakla zınnı" zararlısına karşı korumak hem de bal arılarına zarar vermemek amacıyla ilaçlama yerine içi su dolu mavi plastik leğen kullanıyor.

Karaahmetli köyünde meyve üreticiliği yapan Hasan Tarık Bozkoyun, ağaçlarda verimi düşüren bakla zınnı böceği ile kimyasal yöntem dışında nasıl mücadele edildiğini araştırdı.

Yaptığı araştırmada bu böceklerin mavi renge duyarlı oldukları için ağaçlık alana bırakılan içi su dolu plastik mavi leğenlerde toplandığını öğrenen Bozkoyun, 4 yıldır bahçesinde uyguladığı yöntemden olumlu sonuç alıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, AA muhabirine, mavi leğenin bakla zınnı böceğine cazip geldiğini ve dikkatini çektiğini söyledi.

Leğenin içerisine konan suyla böceğin tuzağa düşürüldüğünü anlatan Balcı, "Mavi leğen uygulaması bakla zınnı böceğine karşı yapılan biyoteknik bir mücadele yöntemi. Bu uygulama zararsız bir yöntem. Aynı zamanda bal arılarını korumaya yönelik bir uygulama. Bu anlamda üreticimizi mücadele yönteminden dolayı kutluyorum, bereketli sezon geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Bakla zınnı ile bal arılarının aynı dönemde faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Balcı, şöyle konuştu:

"Bal arısı çiçeklerde döllenmeyi sağlarken, bakla zınnı çiçeklerin içerisinde bulunan dişi ve erkek hücreleri yiyerek meyveye zarar veriyor. Aynı dönemde kimyasal mücadeleyle bakla zınnıyı öldürmeye kalkmak, bal arısına da zarar vermek demektir. O yüzden bu dönemde uygulanabilecek en güzel yöntemlerden biri bu."

Üretici Hasan Tarık Bozkoyun da Karaahmetli köyünde kayısı, vişne ve kiraz ağaçlarından oluşan 8 dekar meyve bahçesinde üretim yaptığını belirtti.

Mavi leğen yöntemini 4 yıl önce uygulamaya başladığını anlatan Bozkoyun, şunları kaydetti:

"Ağaçlarda çiçek bol olmasına rağmen meyve verimi düşünce bunun nedeninin bakla zınnı böceğinden kaynaklandığını tespit ettik. Bu böcek çiçeklerin özünü yiyor. İlaçlama yönetimi arıları öldürdüğü için mavi leğen tuzağını kurduk. 4 yıldır böcekle bu şekilde mücadele ediyoruz. Bu uygulamayla yüzde 100 böcekten kurtuluyoruz diyemeyiz ama yüzde 60-70 fayda görüyoruz. Leğeni biraz fazla koyuyoruz. Toplam 50 ağaca 160'a yakın leğen koyduk."

Bozkoyun, bu mücadele yönteminin yanında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden teknik destek de aldıklarını sözlerine ekledi.