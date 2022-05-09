SPOR Mavi Kelebekler, Avrupa biletini kaptı

Mavi Kelebekler, Avrupa biletini kaptı

ANTALYA,(DHA)- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final maçlarından ikincilik kupası ile ayrılan Konyaaltı Belediyespor, önümüzdeki sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.

2021-22 Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara'da THF Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin her yerinden binlerce hentbolseveri ağırlayan turnuvanın ilk gününde Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşan Konyaaltı Belediyespor, kıran kırana geçen mücadeleyi 32-31 kazanarak adını finale yazdırmasını bildi.

EHF CUP'TA MÜCADELE EDECEK

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Kastamonu Belediyesi GSK, Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenerek kupanın sahibi oldu. Mavi Kelebekler ise turnuvanın ikinci gününde diğer finalist Kastamonu Belediye GSK ile final maçına çıktı. İlk dakikaları başa baş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Konyaaltı zaman zaman oyun ve skor üstünlüğünü ele alsa da 30-34 skorla mağlup olarak ikincilik kupasının sahibi oldu. Kupa finalisti olması sebebiyle Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Mavi Kelebekler önümüzdeki sezon Türkiye'yi EHF Cup'ta temsil edecek.

BAŞKAN ESEN'DEN TEBRİK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler'in, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirdi. Başkan Esen, "Sezon başında koyduğumuz hedefimize ulaştık. Hedefimiz birincilik kupasını da almaktı ama olmadı. Mücadeleleri için bütün oyuncularımızı ayrı ayrı tebrik ediyor, takımımızı Ankara'da da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

AVRUPA HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Gösterdikleri performans için oyuncularını tebrik eden antrenör Birol Ünsal, "Geçen yıl kıyısından döndüğümüz finali bu sezon oynadık. Kupayı kazanamasak da Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık. Konyaaltı Belediyespor hentbola çok ciddi önem veriyor, katkı yapıyor. Bu katkıların ilerleyen dönemlerde mutlaka bir karşılığı olacaktır. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Kulüp yöneticilerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel