Toplanan mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye oldu

Samsun'da Canik Belediyesince hayata geçirilen kampanya kapsamında alınan tekerlekli sandalyeler, engellere dağıtıldı.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla "Bugün küçük bir kapak, yarın yeşil bir hayat" adıyla mavi kapak toplama kampanyası uygulamaya konuldu.

Toplanan ve geri dönüşüm firmalarına teslim edilen kapaklar karşılığında alınan tekerlekli sandalyeler, engellilere teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin kartopu gibi büyüyerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğüne işaret etti.

Çevre dostu proje sayesinde engellilerin toplum içine çıkarak sosyalleşmesini ve hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlatan Sandıkçı, "Küçük gibi görünen bir katkının büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesi, hepimizi son derece memnun etmektedir. Amacımız bu tür projelerin büyük faydalara dönüşmesini sağlamaktır. Hepimiz küçücük kapaklarla kocaman bir iyilik denizine sahip olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, hayata geçirdikleri çevre projeleriyle gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya miras bırakmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle endüstriyel atıkların çevreye verdiği kalıcı zarar nedeniyle ekolojik denge günden güne bozuluyor. İnsanoğlu kendi eliyle kendi dünyasını kirletiyor. Doğal hayata müdahale ederek ileride yaşanacak korkunç felaketlere davetiye çıkarıyor. İnsanımıza çevre bilinci kazandırarak bir an önce sıfır atık sistemini yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Bu kapsamda farklı noktalarda kurulan atık getirme merkezi sayesinde kağıt, plastik, metal, cam, elektronik atık, pil atığı, atık yağları ayrı ayrı biriktirerek lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediyoruz."