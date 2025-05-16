Mavi Büyüme Projesinin Kapanış Töreni Trakya Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Mavi Büyüme Projesinin Kapanış Töreni Trakya Üniversitesi'nde Gerçekleşti
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Avrupa Birliği mali desteğiyle gerçekleştirilen 'Mavi Büyüme İçin Sınır Ötesi İşbirliği' projesinin kapanış töreni, Trakya Üniversitesi'nde yapıldı. Törende, projenin hedefleri, uygulama süreci ve kurulan araştırma merkezleri hakkında bilgi verildi.

Avrupa Birliğince finanse edilen Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye İşbirliği Programı kapsamındaki "Mavi Büyüme İçin Sınır Ötesi İşbirliği" projesinin kapanış töreni, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eczacılık Fakültesi'ndeki proje kapanış töreninde, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi Stanka Dimitrova, Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Margarita Grantcharska-De Muynck, Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Svetlana Zheleva, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından düzenlenen panelde, projenin hedefleri, uygulama süreci, elde edilen çıktılar ile yerel ve uluslararası işbirliği olanakları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Panelin ardından üniversiteye kazandırılan yeni laboratuvarlar ve araştırma teknesi, canlı bağlantılarla tanıtıldı.

Daha sonra, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine geçilerek, proje ortakları ve resmi temsilcilerin katılımıyla laboratuvarın açılışı yapıldı.

Üniversite bünyesinde Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kuruldu

Proje kapsamında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için bilimsel modeller geliştirmek üzere Edirne ve Bulgaristan'ın Burgaz kentinde birer Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, Türkiye'deki üniversitelerde ilk olma özelliğini taşıyor.

Merkezlerde çevresel altyapı araştırmaları, nehirler, göller, sanayi ve tarım bölgelerinde yapılan analizlerle desteklendi.

Araştırma merkezleri ayrıca çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tespit etmeye yönelik çalışmalara ve AR-GE faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Proje kapsamında kazandırılan laboratuvar ve araştırma teknesi sayesinde, bu çalışmaların sürdürülebilirliği garanti altına alınırken, bölgesel farkındalığın artırılması ve çevresel mevzuata katkı sağlanması hedefleniyor.

Program kapsamında hayata geçirilen ve toplam 3,3 milyon avro bütçesiyle bugüne kadar yürütülen en yüksek bütçeli proje olma özelliği taşıyan çalışma, Türkiye'den Trakya ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov üniversiteleri işbirliğiyle yürütüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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