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Mavi Bayraklı Plaj Sel Atıkları ile Doldu

Mavi Bayraklı Plaj Sel Atıkları ile Doldu

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Bartın'da sel sonrası taşan derelerin taşıdığı atıklar, İnkumu sahilinde dalgalarla birlikte plaja vurdu. Plajın kirliliği havadan görüntülendi.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SEL ATIKLARI İLE DOLDU

Bartın'da sel sonrası taşan derelerin taşıdığı atıklar, İnkumu sahilinde dalgalarla birlikte plaja vurdu. Sel sonrasında mavi bayraklı plaj, ağaç ve çöplerle doldu. Plajın kirliliği havadan görüntülendi. 3 kilometre sahili bulunan İnkumu sahilinde bazı vatandaşlar ağaç parçalarını topladı.Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Güncel Haberler

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