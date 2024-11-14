Mavi Balina-2024 Tatbikatı Türkiye'de Başarıyla Tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9. kez düzenlenen 4 Kasım'da başlayan "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı" 13 ülke ile NATO unsurlarının katılımıyla sona erdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan tatbikatın son gününde gözlemcilere ve basın mensuplarına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Misafirhanesi Toplantı Salonu'nda brifing verildi.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski'nin da yer aldığı brifingde, tatbikatın önemi, amacı ve safhaları hakkında bilgi aktarıldı.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, brifingte yaptığı konuşmasında bugün itibariyle "Mavi Balina-2024 Davet Tatbikatı"nı başarıyla tamamlandığını söyledi.

Dost ve müttefik ülkelere katılımlarından dolayı teşekkür eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak birliklerimizin modernizasyonu, harekat ihtiyaçlarımızın karşılanması kapsamında üniversitelerimiz ve savunma sanayi firmalarımız ile yakın işbirliği içinde çalışmaya çok önem veriyoruz. Bu çerçevede tatbikatımıza denizaltılarda iştirak etmiş olan iki akademisyen ve bir mühendisimize teşekkür ediyorum. Edindikleri bu tecrübelerini, çalışmalarını ve tabi ki ülkemize çok faydalı olacağını değerlendiriyorum. Onlar birer fahri denizaltıcı. Bu nedenle kendilerine fahri denizaltıcı belgelerini takdim edeceğiz."

Brifingin sunumunu gerçekleştiren Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde iki yılda bir gerçekleştirilen denizaltı savunma harbi tatbikatı Mavi Balina-2024'ün başarıyla icra edildiğini, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlandığını Donanma Komutanlığı tarafından kontrol edilerek Denizaltı Filosu Komutanlığı, Deniz Hava Komutanlığı ve Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından icra edildiğini ifade etti.

Tatbikata Türkiye'den 5 denizaltı, 3 fırkateyn, 2 akaryakıt gemisi, 2 yardımcı sınıf gemi, 5 deniz karakol uçağı, karakol gemisi, korvet, 10 denizaltı savunma harbi helikopteri, insansız hava aracı, 2 bot ile 26 F-16 uçağının katıldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"13 dost ve müttefik ülkenin katılım sağladığı tatbikatta toplam 62 deniz ve hava unsuru faaliyetlere iştirak etmiştir. Tatbikata iştirak sağlayan birlik ve komutanlar, denizaltı savunma harbine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmiş, harekat görevlerine yönelik hazırlık seviyelerini yükseltmiş müşterek harekat yeteneklerini arttırmıştır."

TCG Pirireis ve TCG Derya ilke kez bir tatbikata

Tatbikatın 5 safhasının da başarıyla gerçekleştirildiğine ve 32 denizaltı savunma harbi eğitimi icra edildiğine değinen Yılmaz, "172 saat süreyle yapılan eğitimler, yoğun deniz ve hava uçuşu ile desteklenmiştir. Mavi balina tatbikatı ile unsurlar arası karşılıklı işbirliği alanında tecrübe ve önemli kazanımlar elde edilmiştir. Reis sınıfı denizaltılarımızın ilki olan TCG Pirireis ilk defa bir tatbikata iştirak etmiş, harekat sahasındaki etkinliği görülmüş, milli torpidomuz Akya dahil olmak üzere eğitim torpidosu atışları icra edilmiş, denizaltı-İHA işbirliği ile ufuk ötesi angajman eğitimleri gerçekleştirilmiş, Arge süreci tamamlanan milli üretim sonoboyların sahadaki etkinliği tespit edilmiş, milli üretim cihaz ve sistemlerin geliştirilmesine yönelik veriler toplanmıştır." diye konuştu.

TCG Derya ve TCG Anadolu denizde akaryakıt ikmali ve yük transferi yaptı

Yılmaz, denizdeki ikmal ve muharebe destek gemisi TCG Derya'nın ilk kez bir tatbikata iştirak ettiğine vurgu yaparken, "Bahriyemizin en büyük iki gemisi olan TCG Derya ve TCG Anadolu arasında ilk kez denizde akaryakıt ikmali ve katı yük transferi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sualtı akustiği ve gemi inşa uzmanı akademisyen ve mühendislerimiz denizaltılarla dalışlara katılmış. Harekat ortamında yerinde ihtiyaçların anlaşılması, sinerji yaratılarak yeni çalışma alanlarının belirlenmesi maksadıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

TCG Dolunay Komutanı Kurmay Yarbay Süleyman Özkan yabancı katılımcılar için brifingi İngilizce aktardı.

Brifing sonunda Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Münir Cansın Özden, Milli Savunma Üniversitesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ali Doğrul, Aselsan Mühendisi Erdal Mehmetcik'e "Fahri Denizalcılık Belgesi" verdi.

Brifing salonun dışında Savunma Sanayi firmalarının ürünlerinin tanıtımının yapıldığı stantlar gezildi.

Tatbikat, "Gelişen Teknolojinin Sualtı harbine Etkisi" konulu akademik panel ile son buldu.