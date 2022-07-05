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MAÜ yurtdışından gelen öğrencileri ağırladı

AA - Şahin Seçen - Güncel
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MAÜ yurtdışından gelen öğrencileri ağırladı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Kültürlerarası İşbirliği Köprüsü (INTERBRIDGE) Erasmus projesi kapsamında yurtdışından gelen öğrencileri ağırladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Kültürlerarası İşbirliği Köprüsü (INTERBRIDGE) Erasmus projesi kapsamında yurtdışından gelen öğrencileri ağırladı.

Erasmus programları kapsamında akademik işbirliği yapan MAÜ, internet bağımlılığını çözmek için Kültürlerarası İşbirliği Köprüsü (INTERBRIDGE) Erasmus projesi kapsamında düzenlenen öğrenme, öğretme ve eğitim etkinlikleri kapsamında Fransa, Romanya ve Litvanya'dan öğrenciler geldi.

Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci ve Öğretim Görevlisi İslam Akçe tarafından koordine edilen etkinlikler 5 gün sürecek.

Uluslararası akademik işbirliğine önem verdiklerini kaydeden MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını belirtti.

Özcoşar, şöyle konuştu:

"Bu işbirliği protokolleri kapsamında ortak bilimsel araştırmalar, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, karşılıklı bilgi ve yayın değişimi, ortak bilimsel toplantılar ile eğitim programları düzenlenmektedir. Bu bağlamda internet bağımlılığını çözmek için proje kapsamında Fransa, Romanya ve Litvanya'dan gelen katılımcıları üniversitemizde ağırlıyoruz. Orantısız ve kontrolsüz elektronik cihaz kullanımı ile artan internet bağımlılığı için gerçekleştirilecek bu eğitim faaliyetinin son derece önemli olduğu kanaatindeyim."

AA / Şahin Seçen - Güncel

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