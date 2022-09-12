MAÜ öğrencileri geleceğin dünyasına çözüm üretiyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Midyat Meslek Yüksekokulu Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinden olan Mehmet Macit ve Barış Güneş'in "Midyat-Estel Arası Temiz Enerji ile bağlanıyor Çevre Güzelleşiyor" projesi ile 5. GAP Yeşil İnovasyon Proje yarışmasında dereceye girmesinin ardından proje ulusal basında geniş yankı uyandırdı.

ANKARA'DA AĞIRLANDILAR

Projenin bilinirliğinin artmasıyla ulaşım sektöründe çevreye zarar vermeyen, enerji tasarrufu sağlayan ve gürültüsüz çalışan araçlar geliştirmeyi ve üretmeyi kendine misyon edinmiş olan Bozankaya A.Ş, MAÜ Midyat MYO Proje üyelerini Ankara'da bulunan fabrika ve üretim atölyelerinde ağırlayarak proje ile yakından ilgilendi.

"YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Midyat-Estel Arası Temiz Enerji ile bağlanıyor Çevre Güzelleşiyor" projesi ile Türkiye'nin ulaşım ağında önemli inovatif çalışmalar yapan Başta OSTİM Üniversitesi olmak üzere lider şirketler tarafından projeye destek sunulmasının gurur verici olduğunu belirten MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdürrahim Kaplan, "Sürdürebilirlik kapsamında, çevreye katkı sağlamak ve doğa dostu alternatif bir ulaşım aracı yapmak amacıyla üniversitemiz Öğr. Gör. Mustafa Güngör'ün rehberliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu proje ödül aldı. Bu gün 17 ana sektör ve 139 iş kolunda faaliyet gösteren 6.200 işletme ve 60.000 çalışanı ile Ankara ve Türkiye sanayisinde önemli ve öncü bir rol oynayan Türkiye'de bir sanayi bölgesi içinde yer alan OSTİM Üniversitesi, organize sanayi bölgesi ve OSTİM Üniversitesi ile sanayi- iş birliği yapan Türkiye'nin ilk yerli %100 elektrikli otobüsünü üreten firma ünvanlı alan Bozankaya AŞ tarafından gelen davet ile kendilerini öğrencilerimiz ile birlikte ziyaret ettik. Bizlere projemiz için gerekli olan her türlü AR-GE, donanım ve hizmet desteği vereceklerini belirttiler. Projemize verdikleri destek ve gösterdikleri ilgiden dolayı son derece mutluyuz. Şehrimiz için yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.