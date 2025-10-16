Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi Yasemin Minguzzi, TBMM'de Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İSTANBUL'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) annesi Yasemin Minguzzi, TBMM'de siyasi partileri ziyaret etti.

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren ve olaya ilişkin dava süreci devam eden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Ankara'ya geldi. Yasemin Minguzzi, avukatı Ersan Barkın ile birlikte TBMM'de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grubunu ziyaret etti.