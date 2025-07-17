Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Duruşma 2 Ekim'e Ertelendi

MATTİA AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ - 5 /

Leyla YILDIZ / İSTANBUL, - KADIKÖY'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülüyor. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma salonunda baba Andrea Minguzzi ile anne Yasemin Akıncılar Minguzzi hazır bulunurken, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti. Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

DESTEK İÇİN SALON DIŞINDA BEKLEDİLER

Duruşma çıkışında Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar kısa bir süre avukatı Rezan Epözdemir ile konuştu. 'Mattia Ahmet için adalet' sloganları eşliğinde destek için gelenlerin yanına da giden Yasemin Akıncılar, Batuhan Kurt'un annesiylr bir süre sarıldı. Ardından da Akıncılar Ümraniye'de bıçaklanarak öldürülen Batuhan Kurt'un ve oğlu Matti Ahmet Minguzzi'nin fotoğraflarını eline aldı.

DURUŞMA 2 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkındaki iddianamenin inceleme aşamasında olduğu, 15 günlük sürenin 29 Temmuz 2025 tarihinde dolmuş olacağı anlaşıldığından, iddianame kabulü halinde birleştirme kararı verilerek bu dosyanın, dosya arasına alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, tanıkların zorla getirilmesine de hükmedildi. Duruşma 2 Ekim Perşembe gününe ertelendi.