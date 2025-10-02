Mattia Ahmet Minguzzi Davasında 5'inci Duruşma... Suat Özçağdaş: 2024 Yılında 612 Bin Çocuk Bir Şekilde Suçtan Etkilendi; Türkiye'de Çocuklar, İhmal, İstismar, Şiddet, Ölümle Karşı...

Haber: Beril KALELİ/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Kadıköy'deki tarihi Salıpazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasının 5'inci duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde yapılıyor. Davayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzi, içimizi yakan bir örnektir, emsal bir karar alınması gerekmektedir. Ama arkamdaki ailelerden de göreceksiniz, Mati Ahmet Minguzzi tek örnek değildir. Yüzlerce Matia Ahmet Minguzi var... 2024 yılında 612 bin çocuk bir şekilde suçtan etkilendi. Türkiye'de açıkça yaşadığımız şey şudur; çocuklar; ihmal, istismar, şiddet, ölümle karşı karşıyadırlar.Toplumda yaşanan şiddet, hükümetin tedbirler almaması, şiddetin engellenmemesi, sosyal politikaların geliştirilmemesi bunun temel nedenidir" dedi.

Kadıköy'deki tarihi Salıpazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada 5'inci duruşması bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşiyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ile ailenin avukatı katıldı. Duruşma için, Minguzzi ailesine desteğe gelen çok sayıda vatandaş da adliye önünde toplandı. Adliye kapısı önünde emniyet tarafından oluşturulan alanda bekleyen vatandaşlar, duruşma boyunca "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "Mattia Ahmet için adalet, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

İlk kez 4 sanık birlikte hakim karşısında

2 sanıklı ana dava dosyası, sonradan tutuklanan 2 sanığın dosyasıyla birleştirilmişti. Bugünkü duruşmada, ilk kez 4 sanık birlikte yargılanıyor.

Özçağdaş: Yüzlerce Matia Ahmet Minguzi var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi. Duruşma öncesi açıklama yapan Özçağdaş, "Mattia Ahmet Minguzi, içimizi yakan bir örnektir, emsal bir karar alınması gerekmektedir. Ama arkamdaki ailelerden de göreceksiniz, Mati Ahmet Minguzzi tek örnek değildir. Yüzlerce Matia Ahmet Minguzi vardır...2024 yılında 612 bin çocuk bir şekilde suçtan etkilendi. Türkiye'de açıkça yaşadığımız şey şudur; çocuklar; ihmal, istismar, şiddet, ölümle karşı karşıyadırlar.Toplumda yaşanan şiddet, hükümetin tedbirler almaması, şiddetin engellenmemesi, sosyal politikaların geliştirilmemesi bunun temel nedenidir" ifadelerini kullandı. Özçağdaş şöyle konuştu:

"Bu davada deliller bile Ahmet Minguzzi'nin avukatları tarafından toplandı"

"Bu dava,Türkiye'de çocukların nasıl korunamadığını, nasıl suçla karşı karşıya kaldıklarını gösteren çok emsal bir dava haline dönüştü. Çünkü, bu davada deliller bile Ahmet Minguzzi'nin avukatları tarafından toplandı. Suç işleyen çocuklardan ikisi biliniyordu, diğer ikisi bu araştırmalar sayesinde tespit edilebildi. ve maalesef neredeyse ite kaka devam eden bir dava süreci oldu. Mahkeme başkanı çekilmek zorunda kaldı. Ailenin neredeyse bütün fertleri organize suç tarafından tehdit edilir durumdalar ve korumayla dolaşmak durumundalar. Yani, bir yandan çocuklarını kaybettiler, bir yandan da koruma altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

"Meclis komisyon kurdu; 198 gündür rapor hazırlanamadı"

Tabii Türkiye'de Ahmet Minguzzi davası tekil bir dava değil. 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10 artmıştı çocuk suçluluğu. 612 bin çocuk bir şekilde suçtan etkilendi. 280 bin çocuk mağdur oldular. 200 bin çocuk suçla ilişkilendiler. 100 bine yakın çocuk tanık, 20 bine yakın çocuk, kayıp, 9 bine yakın çocuk bir biçimde suçla ilişkili haldeler. Toplamda 612 bin. ve yaşanan bu olaylar, Ahmet Minguzzi'nin acı kaybı, Sıla bebeğin öldürülmesi, Narin cinayeti, İzmir'de beş çocuğumuzun yanarak ölmesi, Kartalkaya'da 36 evladımızın kaybı, Yenidoğan bebek çetesinin yaptıkları gibi konular meclisi harekete geçirmişti. Meclis bu konuda bir komisyon kurdu ve 26 Kasım tarihinde komisyon çalışmalarına başladı. Bir ay uzatmayla 4 ay çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizde burada 5 milletvekili olarak yer aldık. Komisyona 100'ün üzerinde uzman, akademisyen, dernek, vakıf, enstitü ismi önerdik. Buralarda bu ailelerin dinlenmesini talep ettik. Maalesef iktidar çoğunluğundan gelen milletvekilleri Yasemin Minguzzi'nin dinlenmesini istemediler, Narin'in babasının dinlenmesini, Sıla'nın teyzesinin dinlenmesini istemediler. İzmir'de 5 çocuğun 18 kere ziyaret edilip yanmasına rağmen, neden böyle olduğuna yönelik gerekli personeli ve aile yakınlarını dinlemediler. Sadece bakanlıkların temsilcileri geldiler ve sunumlar yaptılar gittiler. İşin daha önce sana söyleyeyim. 198 gündür Meclis'te bu rapor hazırlanamadı. 198 gün. ve her sorduğunuzda, 'Bir sonraki ayrı rapor hazır', Her sorduğunuzda 'Efendim önümüzdeki ay hazır'... ve bu komisyon, sadece devlet kurumlarını dinleyen, sadece kendi sunumlarıyla zaman geçiren bu komisyon maalesef raporunu bile hazırlayamadı.

"Komisyonun bir benzeri 2016 yılında kurulmuştu, bugünkü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığını yapmıştı..."

Buradan bir başka acı verici olayı daha paylaşmak istiyorum. Bu komisyonun bir benzeri 2016 yılında kurulmuştu. Bugünkü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, o zaman da çocuk ihmal, şiddet ve istismarına karşı yaşanan sorunları tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek üzere bir komisyon kurulunca başkanlığını yapmıştı, 500 sayfalık bir rapor çıkmıştı. Aradan 9 yıl geçti, komisyonun başkanı Adalet Bakanı oldu ve maalesef hiçbir gelişme olmadı.

"Türkiye'de çocuklar, ihmal, istismar, şiddet, ölümle karşı karşıyadırlar"

Türkiye'de açıkça yaşadığımız şey şudur; çocuklar; ihmal, istismar, şiddet, ölümle karşı karşıyadırlar. Bir yıl içinde 600 binden fazla çocuk bununla karşı karşıyadırlar. Bunların çözüm makamı yasama düzeyinde Meclis'tir, yürütme düzeyinde de iktidardır. ve maalesef 23 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı suç oranlarını bu hale getirmiştir. Bir yılda 612 bin çocuğun suçla ilişkilendiği bir toplum düzeni haline gelmiştir. Daha geçen hafta bir okulumuzda, bir çocuk yanındaki çocuğu bıçaklamıştır. 2 gün önce bir okulumuzda bir çocuk, 'ayağıma bastın' diye arkadaşını komaya sokmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çocuklarımızın yaşam hakkını, barınma hakkını, eğitim hakkını, beslenme hakkını, hepsini korumak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz