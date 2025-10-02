Mattia Ahmet Minguzzi Davasında 5. Duruşma Gerçekleşti

MATTİA AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA 5'İNCİ DURUŞMA: 4 SANIK İLK KEZ BİRLİKTE YARGILANIYOR - 4

Leyla YILDIZ / İSTANBUL, -KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili görülen davanın 5'inci duruşması bugün görülüyor. 2 sanıklı ana dava dosyasıyla sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyanın birleştirilmesiyle, toplam 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE YARGILANIYORLAR

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise, 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılanıyor. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.Mahkeme, 17 Temmuz'daki bir önceki celsede verdiği ara kararla duruşmayı ertelemiş ve olay yerindeki semt pazarı esnafının tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti. Davanın beşinci duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

'YASEMİN SENİN İÇİN AHMET İÇİN BURADAYIZ'

Diğer yandan duruşma salonu dışında Minguzzi ailesine destek için bekleyenler 'Yasemin Buradayız' diye slogan attı. Duygusal anlar yaşayan anne Yasemin Akıncılar destek için gelenlerin yanına giderek teşekkür etti.Salon dışında bekleyenler 'Yasemin senin için Ahmet için buradayız' diyerek anne Akıncılar'a sarılıp bir kez daha desteklerini iletti.

DURUŞMA SALONU DIŞINDA GERGİNLİK

Diğer yandan, sonradan iddianamesi birleşen dosyada tutuklu bulunan sanık A.Ö.'nün ilkokul çağında alındığı belirtilen kaynaştırma raporunun sanık avukatı tarafından mahkemeye sunulmak istendiği iddia edildi. Saat 12.30 sıralarında verilen arada duruşma salonu dışında bu nedenle gerginlik yaşandı. Saat 13.20 sıralarında duruşma yeniden başladı.