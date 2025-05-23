Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Yargılama Sonuçlandı

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Yargılama Sonuçlandı
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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili olarak yargılanan 5 çocuk hakkında mahkeme kararı verildi. 4 çocuk 'silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasından adli kontrol şartıyla beraat ederken, M.G. hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

FLAŞ: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde aileyi tehdit eden 5 çocuğun yargılandığı duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, 5 çocuk hakkında yaş indirimi uygulayarak 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Silahla birden fazla kişiyle tehdit' suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü bu suçtan adli kontrol şartıyla beraat etti. M.G. hakkında ise tutukluluk halinin devamına ve 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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