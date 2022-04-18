MATSO Başkanı Güngör, 2022 turizm sezonundan umutlu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2022 yılı turizm sezonundan umutlu olduklarını bildirdi.

MATSO Başkanı Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, son üç yıldır salgın, küresel felaketler ve bölgesel sıkıntılardan dolayı beklenilen düzeyde bir turizm sezonu geçiremediklerini belirtti.

Turizm sezonunun hazırlığının yapıldığı 2022 yılında ise Rusya-Ukrayna savaşının çıktığını kaydeden Güngör, "Yaşanan bu olaydan dolayı, turizm 'bu sezonda mı olmayacak?' kaygıları yaşanmıştı. Bütün olumsuzluklara rağmen önümüzde duran tablo umut vericidir. Rezervasyon iptallerinin yok denecek kadar az olması ve yıllar sonra bazı Avrupa ülkelerinden tatil için yeniden Türkiye'ye yönelimin artması önümüzdeki sezon adına umutlarımızın artmasına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

;Dünyada yaşanan salgın koşullarının yarattığı ekonomik daralmayı en yoğun biçimde turizmcilerin yaşadığına dikkati çeken Güngör, buna Manavgat ve çevresinde yaşanan orman yangınlarının eklendiğini belirtti.

Koşulların ortaya çıkardığı ödeme gecikmelerinin iş dünyasında turizmcinin kredibilite tablosunun negatif görünmesine yol açtığına işaret eden Göngör, şunları ifade etti:

"Bu durum turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin krediye ulaşmasını oldukça zorlaştırıyor. Bugün itibarıyla Manavgat iş dünyasının en önemli sorunlarının başında krediye ulaşamama ya da çok yüksek faizlerle ulaşılması geliyor. Yetkililer acil olarak turizmciye özel bir kredi ve birikmiş ödemelerin yapılandırılması konusunda bir çalışma başlatmalıdır. Bu konuda yaptığımız çalışmaları ve sektör temsilcileri ile birlikte oluşturduğumuz raporları TOBB üzerinden ilgili kurumlara ilettik."