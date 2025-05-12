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Matriks, İlk Çeyrekte 44,7 Milyon Lira Net Kar Açıkladı

Matriks, İlk Çeyrekte 44,7 Milyon Lira Net Kar Açıkladı
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Matriks, 2023'ün ilk çeyreğinde 44,7 milyon lira net kar elde etti. Şirket, satışlarını 262,1 milyon liraya çıkardığını ve yapay zeka destekli MatriksIQ platformuyla yatırımcılara yenilikler sunmaya devam ettiğini açıkladı.

Matriks, yılın ilk çeyreğinde 44,7 milyon lira net kar açıkladı.

Matriks'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk çeyrekte satışları 262,1 milyon liraya ulaştı.

Matriks'in söz konusu dönemdeki net karı ise 44,7 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Karlılığımızı enflasyon karşısında koruyabilmiş olmayı önemli buluyoruz. Hem ürün ve servisler hem de mali yapımız açısından yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarının değerini bir kez daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.

5 yıl önce IQ ürün konseptini kullanıma sunduklarında tüm altyapı ve servislerini de yapay zeka destekli, yüksek hızlı, hesaplamalı ve kişiselleştirilebilir bir servisler bütünü olarak yeniden tasarladıklarını vurgulayan Tutar, "Geçtiğimiz ay kullanıma açtığımız MatriksIQ yapay zeka 2.0 versiyonu ile yatırımcılar artık akıllarındaki senaryoları yapay zekaya test ettirebiliyorlar, üstelik bunlar için kod yazmaları da gerekmiyor. MatriksIQ, gerek işlem platformu gerekse mobil ürünüyle, profesyonel içerikleri son derece kolay ulaşılabilir ve işleme dönüştürülebilir yapısıyla büyük fark yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka çözümlerine olan ilginin hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar arasında arttığını ifade eden Tutar, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın gerek yeni önyüzlere gerek mevcut işlem platformlarına gerekse altyapı ürünlerimize etkileşimi konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Ekosistem şirketlerimizin de katkılarıyla geliştirdiğimiz yeni dijital yatırım dünyasının ihtiyaçlarına yönelik, akıllı, entegre ve hızlı servislerimizin adından söz ettireceğine inanıyorum."

Tutar, özellikle kurumların stratejilerine göre adeta terzi usulü geliştirilecek çözümlerin ve ortak laboratuvar çalışmalarının Türk sermaye piyasalarına yeni ufuklar açmasını beklediğini belirtti.

Kripto para çalışmaları

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları" ile "Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği" hakkında iki tebliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Tutar, şunları kaydetti:

"Regülasyon süreçlerini son derece değerli buluyoruz. İştirakimiz 'roobit' de tüm çalışmalarını bu doğrultuda titizlikle yürütüyor. Geleneksel sermaye piyasası kuruluşları açısından köprü olma hedefimizin yanında kripto para alanında faaliyet gösteren platformlar için de önde gelen bir teknoloji ve altyapı sağlayıcı olmak üzere çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Güncel
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