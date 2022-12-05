Matkapla duvarı delip, 60 cep telefonu çaldılar
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DİYARBAKIR'da, duvarı matkapla delip, girdikleri iş yerinden 60 cep telefonu çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
DİYARBAKIR'da, duvarı matkapla delip, girdikleri iş yerinden 60 cep telefonu çalan 3 şüpheli, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Olay, 30 Kasım'da cep telefonu satılan iş yerinde meydana geldi. Duvarı delerek dükkana giren maskeli 3 kişi, içerideki çelik kasayı da matkapla delip açtı. Şüpheliler, buradaki 60 cep telefonunu çaldıktan sonra kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları dahil birçok kameranın kaydını incelemeye aldı. Polis, maskeli şüphelilerin, iş yerinden koli ve çantalarla ayrıldıktan 2 kilometre sonra yüzlerini açtıklarını belirledi. Detaylı incelemede şüphelilerin R.G., M.G. ve Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, operasyonla yakalanırken, çalınan telefonlardan ise 59'u ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.