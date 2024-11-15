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Matematik Öğretmeni Evinde Fıçı Yaparak Hobi Ediniyor

Matematik Öğretmeni Evinde Fıçı Yaparak Hobi Ediniyor
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Sinop'ta yaşayan matematik öğretmeni Ayhan Dönmez, internetten öğrendiği fıçı yapımını hobi olarak sürdürüyor ve kendi yaptığı fıçıları yakınlarına hediye ediyor. Gıda maddelerini sağlıklı bir şekilde saklamak için ahşap fıçıları tercih eden Dönmez, hobi atölyesinde 10 yıldır çeşitli boyutlarda fıçı üretiyor.

Sinop'ta internetten izlediği videolarla fıçı yapmayı öğrenen matematik öğretmeni Ayhan Dönmez, yiyecekleri saklamada kullanılan fıçıları yakınlarına hediye ediyor.

Gerze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Dönmez, boş zamanlarını Gerze Belediyesi tarafından oluşturulan hobi atölyesinde fıçı yaparak değerlendiriyor.

Hobi atölyesinde 10 yıldır çeşitli boyutlarda fıçı üreten Dönmez, emekliliğe ayrıldığında hobisini işe dönüştürmeyi planlıyor.

Fıçı için gerekli ağaçları kerestecilerden temin eden Dönmez, bir fıçıyı yaklaşık üç haftada tamamlıyor.

Dönmez, AA muhabirine, ağaç sanatına ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Ağaçtan fıçı yapımını internetten video izleyerek öğrendiğini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Günümüzde gıdaları saklandığımız kaplar çoğunlukla plastikten yapılıyor. Yani kanserojen içeren bir yapı aslında. Böyle olunca ben de gıda maddelerini ahşabın içinde saklayabiliriz fikriyle yola çıktım. Tabii ilk başlarda bulunduğun ilçede, çevremde benim bildiğim fıçı yapan hiç kimse yok. Yapımını öğrenmek için internette birçok video izledim. Belki yüzlerce video izlemişimdir. İzlediğim videolardan öğrendiklerimi burada uyguladım ve aşama aşama da olsa fıçı yapmanın en üst noktasına kadar geldim diyebilirim."

Yiyecekleri sağlıklı şekilde saklamak için fıçılar kullanılıyor

Ak meşe ağaçlarından yaptığı fıçılarda ürünlerini uzun süre ve sağlıklı şekilde saklama imkanı bulduğunu vurgulayan Dönmez, öğretmen arkadaşları ile çevresindeki insanlara da bunlardan hediye ettiğini dile getirdi.

Dönmez, fıçılarda saklanabilecek pek çok ürün bulunduğunun altını çizerek, "Sirke, şalgam, zeytinyağı, turşu, peynir, zeytin de saklayabilirsiniz. Fıçı yapımında kesinlikle kimyasal madde yok. Çivi, vida veya yapıştırma asla yok. Böyle olunca da ürünler doğal haliyle kalıyor." dedi.

Fıçı yapımını zevk alarak ve hobi amacıyla yaptığına dikkati çeken Dönmez, "Bunu kendime yapıyorum. Eş, dost, akraba istiyor, yakın çevremdeki arkadaşlarıma yapıyorum. Aksesuar ya da gıda saklamak için kullananlar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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