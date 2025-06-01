Matematik Mühendisi Cinayet İtirafında Bulundu

Matematik Mühendisi Cinayet İtirafında Bulundu
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Kocaeli’de bir polis merkezine giderek arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Matematik Mühendisi Demet Çabuk, cinayetle ilgili bıçağı da teslim etti. Olay yerine giden polis ekipleri, Zilif Öztürk'ün cansız bedenini buldu.

KOCAELİ'de polis merkezine giden Matematik Mühendisi Demet Çabuk(34), Beşiktaş'taki evinde arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Cinayeti işlediği bıçağı da polise teslim eden Çabuk'un itirafı üzerine Beşiktaş'taki adrese giden ekipler Zilif Öztürk'ün(39) cansız bedenini buldu. Şüpheli Çabuk, emniyetteki ifadesinde cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir polis merkezine giden Matematik Mühendisi Demet Çabuk, Beşiktaş'taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk'ü yanında getirdiği bıçak ile öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Çabuk'un itirafı üzerine belirttiği adrese giden polis ekipleri, evde Öztürk'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında, Zilif Öztürk'ün karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs'ta işlendiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Demet Çabuk polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl yaşandığını hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını söyledi. Polis ekiplerinin geriye dönük incelemesinde, Öztürk'ün cinayetin işlendiği eve sık sık gelip gittiği belirlendi. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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