Matematiği yarıştırarak sevdiren 'Eğlenceli Eğitim Robotu' TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST İstanbul'da yarışan lise öğrencilerinin geliştirdiği "Eğlenceli Eğitim Robotu", öğrencilere matematiği sevdirmeye yardımcı oluyor.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Ordu Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Burak Yılmaz ve Abdulkerim Şimşek, "Robolojik" takımı olarak geliştirdikleri "Eğlenceli Eğitim Robotu" ile eğitim teknolojileri kategorisinde yarışıyor.

Soruları doğru cevapladıkça bitiş noktasına yaklaşan oyunu kazanıyor

Burak Yılmaz, projelerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri sistemin matematik öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Hedef kitlelerinin ortaokul ve üzeri eğitim seviyesindeki kişiler olduğunu aktaran Yılmaz, "2 adet robotumuz, bir de uygulamamız var. Uygulamayı da robotları da kendimiz geliştirdik. QR kod aracılığıyla telefona veya tablet indirilen bu uygulama aracılığıyla robotlara bağlanılıyor. Uygulamaya isim girilerek seviye seçiliyor. 3 farklı matematik seviyesi sunuyoruz." dedi.

Yılmaz, seviye seçimiyle birlikte uygulamada kullanıcıya soruların sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her doğru cevapta robotumuz ilerliyor. 4 doğru cevap verdiğimizde tekerleği bir kere yerine iki kere dönüyor, daha fazla gidiyor. 4 yanlışta da robotumuz bir kere geri geliyor. Her soruya cevap vermek için 15 saniye var, cevap verilmediğinde soru yanlış sayılıyor. Soruları doğru cevapladıkça bitiş noktasına yaklaşan oyunu kazanıyor. Sistemimiz için bir pist tasarladık ancak bu sistem her zeminde çalışabiliyor."