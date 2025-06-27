Massive Attack'tan Filistin'e Destek Mesajı

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Sırbistan'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

Kragujevac kentinde düzenlenen "Arsenal Festivali"nin açılışında sahne alan grup, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti.

Grup şarkılarını söylediği sırada, sahne ekranına, Gazze'de yıkılmış binaların yanı sıra Filistin'de yaşananların rakamsal sonuçları, nüfusu azaltmak için yapılan girişimler, politikayı ve medyayı kontrol eden güçler gibi konu ve başlıklar, Sırpça olarak yansıtıldı.

Konserin açılışını Filistin bayrağıyla yapan grup, yoğun ilgi gördü.

İngiliz grup, daha önce sahne aldığı birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti.