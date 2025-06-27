Massive Attack'tan Filistin'e Destek Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Sırbistan'daki konserinde Filistin'e destek vererek, seyircilere Filistin'deki zulmü hatırlattı. Konser sırasında sahneye yansıyan görüntülerle dikkat çekti.

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Sırbistan'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

Kragujevac kentinde düzenlenen "Arsenal Festivali"nin açılışında sahne alan grup, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti.

Grup şarkılarını söylediği sırada, sahne ekranına, Gazze'de yıkılmış binaların yanı sıra Filistin'de yaşananların rakamsal sonuçları, nüfusu azaltmak için yapılan girişimler, politikayı ve medyayı kontrol eden güçler gibi konu ve başlıklar, Sırpça olarak yansıtıldı.

Konserin açılışını Filistin bayrağıyla yapan grup, yoğun ilgi gördü.

İngiliz grup, daha önce sahne aldığı birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.