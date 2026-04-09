İsrail tehdidiyle kapatılan Lübnan-Suriye arasındaki Masna Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yoğunluk yaşanıyor

İsrail saldırısı tehdidi nedeniyle 4 Nisan'da kapatılan Lübnan ile Suriye arasındaki Masna Sınır Kapısı'nın yeniden karşılıklı geçişlere açılmasıyla bölgede sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Kapının açılma haberinin ardından sınır bölgesinde erken saatlerde hareketlilik başladı. Çoğunluğu Suriyeli onlarca kişi, geçiş işlemlerinin başlamasını beklemek üzere kapı çevresinde toplandı.

Suriye'ye dönmek için kapıya gelen Ebu Muhammed, AA muhabirine, Masna Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

Ebu Muhammed, İsrail saldırılarının ardından kapının yaklaşık 5 gün kapalı kaldığını belirtti.

Suriyeli İsmail Ebu Ali ise saat 06.00'dan itibaren burada olduğunu, kapının günlerdir kapalı olması nedeniyle ülkesine dönemediğini dile getirdi.

Halid Misbah da saat 04.00'te sınıra ulaştığını belirterek, "İşlerin normal şekilde ilerlemesini umuyorum." dedi.

Masna Sınır Kapısı'nın önemi

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'da bulunan Masna Sınır Kapısı, Suriye'nin başkenti Şam'a yakınlığı sebebiyle sıkça kullanılıyor.

Sınır kapısının kapanması, yüzlerce yolcunun geçişini aksatırken, iki ülke arasındaki ticari taşımacılığı da olumsuz etkiledi.

Masna-Cdeydet Yabus Sınır Kapısı, Lübnan ile Suriye arasındaki en önemli kara geçiş noktalarından biri olarak, hem yolcu hem de ticari ürün trafiği açısından hayati önem taşıyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Suriye'deki geçici temsilcisi Aseer el-Madaien, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları altında bulunan Lübnan'dan 2-27 Mart tarihlerinde 200 binden fazla kişinin Suriye'ye geçtiğini bildirmişti.