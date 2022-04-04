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4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sarıyer Maslak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Sarıyer Maslak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. 34 TAM 71 plakalı otomobilin şoförü Vahdettin Başaran'a arkadan gelen ticari taksi çarptı. Arkadan gelen kamyonet ve otomobil de kazaya dahil oldu. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Büyükdere Caddesi'nde trafikte aksama yaşandı.

(Hasan Zahid Ezim - Abdulkadir Atmacan/ İHA)

4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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