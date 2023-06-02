MASKİ uyardı: 'Yağışlı havalarda dere yataklarına ve su kanallarına yaklaşmayın'

MASKİ Genel Müdürlüğü, son haftalarda etkili yağışlarla birlikte dere yataklarına ve sulama kanallarına yaklaşılmaması yönünde bir uyarı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, yoğun yağışta ortaya çıkabilecek taşkın tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması ve dere yataklarından uzak durması istendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, son haftalarda etkili yağışlarla birlikte dere yataklarına ve sulama kanallarına yaklaşılmaması yönünde bir uyarı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, yoğun yağışta ortaya çıkabilecek taşkın tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması ve dere yataklarından uzak durması istendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da etkili olan aşırı sağanak yağışlar, hem şehir merkezlerinde hem de kırsal mahallelerde dere yataklarında ve sulama kanallarına mevcut hacimlerine göre daha fazla suyun gelmesine neden oluyor. Yağışlı havanın etkisinin devam edeceği belirtilen ilde de Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından da bir duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Dere yatakları ile sulama kanalları, sağanak yağışlarda ciddi tehlike oluşturmaktadır. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması için vatandaşlarımızın dere yataklarından ve sulama kanallarından uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" denildi. - MANİSA