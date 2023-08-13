MASKİ, Su Kayıplarını Sıfıra İndirmek İçin Yoğun Mesai Harcıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını korumak ve fiziki su kayıplarını sıfıra indirmek amacıyla su kaçak tespit cihazı ile rutin kontrollerini sürdürüyor. Yüzeye çıkmayan su patlaklarını tespit eden ve hızlıca müdahale sağlayan ekipler, vatandaşların kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyor.

Su kaynaklarını korumak ve fiziki su kayıplarını sıfıra indirmek amacıyla yoğun mesai harcayan MASKİ Genel Müdürlüğü, su kaçak tespit cihazı ile rutin kontrollerini sürdürüyor. Yüzeye çıkmayan su patlaklarını tespit eden ve hızlıca müdahale sağlayan ekipler, vatandaşların kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiyor.

Gelecek nesillere 'Daha Yaşanılabilir Bir Manisa' bırakmak adına çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, fiziki su kayıplarını sıfıra indirmek adına il genelinde denetimlerini sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek, yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge tespit ediliyor. Arızanın meydana geldiği bölge kazılarak onarımı gerçekleştiriliyor. Kısa sürede kaçağı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Su kayıp ve kaçaklarını en aza indirmek için teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiren idaremiz, su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolünü sürdürüyor. Yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit edilerek müdahale ediliyor böylece kısa süre içerisinde kaçak önlemiş oluyor" dedi. - MANİSA