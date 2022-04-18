MASKİ'nin Yatırımlarıyla Manisa Kalkınıyor

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Pandemi döneminde de yatırımlarını sürdüren MASKİ, kırsal mahallelerde de altyapı dönüşümüne devam ederken Güneş Enerji Santrali gibi hizmetlere de hayat verdi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, BENGÜTÜRK TV ekranlarında konuk olduğu İftara Doğru programında kurumun hizmetlerini izleyicilerle paylaştı. Daire Başkanı Emir programda, altyapı projelerinden yeterli ve daha sağlıklı içme suyu yatırımları ile güneş enerji santrali inşaatlarından bahsetti. Emir, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hedef ve vizyonu doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.

Demirci ve Selendi tarihinin en büyük yatırımları devam ediyor

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, 24 saat aktif olarak çalışan bir kurum olduklarını ifade ederek, "Genel Müdürlüğümüz, hayatın kaynağı olan suyu vatandaşlarımıza kesintisiz ulaştırmak ve kullanılan atık suları da arıtarak çevreye geri kazandırmak için 24 saat boyunca aktif olarak çalışan bir kurum. Bu sebeple, gerek koronavirüs salgını gerekse dünyadaki ekonomik krize rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de katılımlarıyla, Demirci ve Selendi ilçe tarihinin en büyük yatırımlarının temellerini attık. Bu kapsamda çalışmalarına başladığımız Demirci ilçe merkezinin alt ve üstyapısı, atıksu arıtma tesisi ve içme suyu deposu yapım çalışmaları devam ediyor. Demirci merkeze toplam 238 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Selendi ilçemizde de yine alt ve üst yapı ile birlikte atıksu arıtma tesisi ve içme suyu deposu inşa ediyoruz. Selendi ilçe merkezine yapacağımız 140 milyon liralık yatırımla beraber sadece bu iki ilçemize toplamda 378 milyon liralık yatırım yapıyoruz" dedi.

Kırsal mahallelerin merkez mahallelerden farkı kalmıyor

Su kaynaklarının kayıp kaçak nedeniyle boşa gitmemesi için yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Emir, "Öncelikle suyun öneminden ne kadar bahsetsek azdır. Bu nedenle, sınırlı olan su kaynaklarımızın kayıp kaçak yüzünden boşa akarak heba olmasını kabullenemeyiz. Su kaynaklarını korumak ve tasarruf sağlamak Genel Müdürlüğümüzün en önem verdiği konudur. Altyapısını yenilediğimiz yerlerde kayıp kaçak oranı neredeyse sıfıra indi. Bunu başardığımızı görmek memnuniyet verici. 17 ilçe ve 1.088 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme sorumluluğu, 6360 sayılı büyükşehir yasası ile 2014 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüze verildi. Büyükşehir olduğumuz günden bu yana, bu 1.088 mahalleden 252'sinin altyapısını ve üstyapısını bir bütün olarak yeniledik. Kırsal mahallelerimizin şehir merkezinden hiç bir farkı kalmadı. Günü kurtarmak için değil, gelecek nesilleri düşünerek yatırımlarımızı planlıyoruz. Bugüne kadar 4 bin 700 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı döşedik. Şu anda 42 mahallemizde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yeni gelen talepler doğrultusunda etüt ve proje çalışmaları da yapım çalışmalarına paralel olarak yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

İl genelinde 504 sondaj kuyusu açıldı

Manisa genelinde içme suyunun büyük bir kısmının yeraltı sularından karşılandığını belirten Daire Başkanı Emir, "Küresel ısınma, yağış rejiminin düzensizliği, suyu bilinçsizce kullanma gibi birçok nedenle yer altı su seviyesi her geçen gün aşağıya çekiliyor. Suya ne kadar derinden ulaşırsak, su içerisindeki ağır metal oranı da maalesef bir o kadar artıyor. Bu noktada da içme suyu arıtma tesislerimiz devreye giriyor. İlimiz genelinde 106 Adet içme suyu arıtma tesisimizi, sağlıklı içme suyu sağlamak adına 7/24 aktif olarak çalıştırıyoruz. Bununla beraber, vatandaşlarımız daha sağlıklı daha kaliteli içme suyu tüketebilsin diye ilimiz genelinde 1.239 adet içme suyu deposunun bakım, onarım ve revizyonunu yaptık. Ayrıca kesintisiz içme suyu sağlamak için il genelinde ilave olarak 504 adet sondaj kuyusu açtık" dedi.

GES'te 5 milyon TL'lik enerji üretimi yapıldı

Programda son olarak güneş enerji santrali yatırımlarından bahseden Emir, "Çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyoruz. Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde ve Seyitli Mahallesi'nde, kurulu gücü 2 megavat olan güneş enerji santralleri inşa ettik. Tesislerimizde bugüne kadar 5 milyon liralık enerji üretimi yaptık. Seyitli Mahallemize 5 Megavat, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimize ise 1 megavat gücünde yeni tesisler inşa edeceğiz. Buradan elde edilen tasarruf, hem hemşerilerimize yatırım olarak geri dönecek, hem de gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olan doğamızı korunmuş olacak" dedi.