MASKİ'nin Yatırımları Karacaali'de Karalanmaya Çalışılıyor - Haberler

MASKİ'den yapılan açıklamada, bahse konu mahallede 5 gündür suyun olmadığı yönündeki iddiaların ve açıklamaların gerçek olmadığı ifade edildi. Mevcut sondajın orman arazisi içinde olması nedeniyle gerekli izinlerin çıkmadığını vurgulayan MASKİ yetkilileri, vatandaşın susuz kalmaması için jeneratör yardımıyla yine de çalıştırdıklarının altını çizdi. MASKİ'den yapılan açıklamanın devamında, Karacaali'ye yeni bir sondaj kuyu Su açıldığı, bağlantı çalışmalarının da başladığı belirtilerek, sondaj bağlantısının yapılacağı haberi alınarak yapılan açıklamalarının etik olmadığı vurgulandı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 1.088 mahalleye eşit hizmet ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesine de MASKİ bünyesinde önemli yatırımlara imza atıldı. 154 Mahalle Projesi kapsamında en büyük kırsal mahallelerden Karacaali'de 12 kilometre kanalizasyon, 10 kilometre içme suyu hattı, 250 kişilik foseptik ve 200 metreküplük içme suyu depo Su inşa edildi. Mahallede ayrıca 55 bin metrekare de üstyapı işi yapıldı. MASKİ bünyesinde ayrıca, Karacaali'ye 2 adet de sondaj kuyu Su açıldı. İlk sondaj özellikle yaz aylarında herhangi bir yangına sebebiyet vermemek için jeneratör desteğiyle çalıştırıldı. Mahallede 5 gündür su kesintisi yaşandığı söylendiği günlerde de ÇÖZMER kayıtlarında bir tane su kesintisi ile ilgili şikayet olmadığı vurgulandı. Ek su kaynağı olarak jeneratörle çalıştırılan yedek sondaj devrede olmamasına rağmen içme suyu deposuna giden MASKİ yetkilileri, 200 tonluk deponun tamamen su dolu olduğunun altını çizdi.

Saniyede 4 litre verime sahip yeni sondajın bağlantı çalışmaları başladı

Bir siyasi partinin Manisa Milletvekilinin ortaya attığı iddiaların ve açıklamaların gerçekleri çarpıtmaya yönelik olduğunu vurgulayan MASKİ, mahallede belirtildiği gibi 5 günlük bir su kesintisi yaşanmadığı ifade edildi. Manisa'nın en büyük kırsal mahallelerinden olan Karacaali'de özellikle yaz aylarında depoya yakın kotlarda küresel eklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz tüketim nedeniyle kısa süreli su kesintilerinin yaşandığı belirten MASKİ, bu durumun tamamen önüne geçmek için mahalleye saniyede 4 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı. Ayrıca, 400 metre hat çekilen sondajın hat bağlantısı depoya yapıldı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından sondajın bağlantı çalışmalarına başlandı.

"Mahallemiz Büyükşehirle değişti"

Mahallelerine hizmetin Büyükşehirle birlikte geldiğinin altını çizen Karacaali Mahalle Muhtarı Adem Kır, "Mahallemiz Büyükşehir yasasıyla birlikte bir çok hizmet aldı. Altyapımızdan tutunda üst yapımıza kadar her şey yenilendi. Bunların yanında yeni içme suyu depomuz da yapıldı. İçme suyu konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyorduk. Mahalleye dönüşmeden önce içme suyumuzu karşılayan mevcut sondajımıza MASKİ ekipleri elektrik hattı çekerek faaliyete aldı. Aynı zamanda sağ olsun ekiplerimiz mahallemize ilave yeni bir sondaj kuyusu açtı. Orman arazisi içerisinde olduğundan ötürü izin çıkmayınca elektrik hattı çekilemedi. Ama geçici olarak jeneratör sayesinde faaliyete alarak mahallemizin su sıkıntısını büyük ölçüde giderdik. MASKİ ekiplerinin su ihtiyacımıza kökten çözüm üretmek için yeni bir sondaj kuyusu daha açarak bizleri rahatlattı. Bu hattımızın da önümüzdeki günlerde bağlantıları yapılarak faaliyete alınınca mahallemizin su ihtiyacı kökten çözülmüş olacak. Mahalle muhtarı olarak yapılan hizmetleri görmezden gelemeyiz. Büyükşehir sayesinde mahallemiz çok büyük hizmetler gördü ve görmeye de devam ediyor. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den razı olsun" dedi.

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