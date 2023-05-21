MASKİ, Muradiye Mahallesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışması yapıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yunusemre ilçesinde 8 milyon TL yatırım bedeliyle devam eden 12 kilometrelik içme suyu hattı yenileme çalışmasını inceledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Karaali bölgesinde devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde sahada incelemelerde bulundu. Aydınyer'e, şube müdürlerinden Recep Günay ve teknik personel eşlik etti. Proje üzerinden hat döşeme işi hakkında bilgi alan Aydınyer, en kısa sürede çalışmaları tamamlamak için çalıştıklarını belirtti. 8 milyon TL yatırım bedeliyle 12 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması yaptıklarını ifade eden Aydınyer, ekiplerin gece-gündüz sahada olduklarının altını çizdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "İdare olarak ilimiz genelinde altyapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, nüfus olarak Manisa'mızın en büyük yerleşim yeri olan Muradiye'de de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede belde belediyesi döneminde döşenen hattın eskimesi, tekniğine uygun bir şekilde olmaması ve hattın artan nüfusa da hitap etmemesi sonrasında inceleme yapılan noktalarda da hatların boydan yarıldığını tespit ederek, proje hazırlamıştık. Batı kanadında yaşanan kısmi su kesintilerini ortadan kaldırmak için 8 milyon TL yatırımla 12 kilometre içme suyu hattı yenileme çalışmamız tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda da mahallenin doğu kanadında yapılan hat imalatları ile o bölgenin sıkıntılarına son vermiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmaya devem edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Eyüphan Aykıran, "Cengiz Başkanımız her zaman bizim sorunlarımızla ilgileniyor. Bir şeye söz verince mutlaka yerine getiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. 2009 yılında burada yapılan hatta yaşanan arızalar nedeniyle buradaki vatandaşlar mağdurdu. Su kesintileri oluyordu. Bu çalışmayla inşallah bu sorun ortadan kalkacak. Vatandaşımız rahat edecek" dedi. - MANİSA