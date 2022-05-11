MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Çalışmalar kapsamında Darende İlçesi Günpınar Mahallesi Aşudu içme suyu kaynağında iyileştirme ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmanın ardından doğal kaynak sisteme kazandırılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve beraberindeki heyet çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, "Darende İlçe merkezini besleyen ana kaynaklarımızın olduğu Aşudu bölgesindeyiz. Bu kaynaklar normalde kanyon içerisinde cazibeli gidebilecekken coğrafi zorluklar sebebiyle cazibesiyle götürülememiş. Kısmi bir terfi ile yukarıya ulaştırılıp cazibesiyle Darende'nin tamamını besliyor. Geçmişte burayla alakalı yapılan çalışmaların bir kısmı koruma kurulu kararıyla durdurulmuştu. Bu sene suların bol olmasına bağlı olarak tekrardan kullanılmaya başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalarla Darende İlçemize sondajlarla su vermeden buradan su ulaştıracağız. Ayrıca Darende İlçemizde bulunan bütün depolarımızı da SCADA Sistemi ile uzaktan kontrol edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında en az terfi maliyetiyle Darende İlçesi'nin tamamına yetecek suyu vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız. Darende halkına hayırlı olsun. Desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum"dedi.

MERT: DOĞAL İÇME SUYU KAYNAĞI DEVREYE ALINDI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Darende İlçesi'nin içme suyu ihtiyacının sondajlar ile karşılandığını söyledi. Aşudu içme suyu kaynağında gerekli çalışmaların yapılmasının ardından sondajların acil durumlarda kullanılacağını söyleyen Mert, "Darende İlçemize sondajdan su ulaştırıyorduk. Ancak vatandaşlarımız bu durumdan memnun değillerdi. MASKİ Genel Müdürlüğü ekibi olarak 15 gündür burada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada bulunan pompalar yenilendi. Darende'nin tamamının su ihtiyacını buradan karşılamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın doğal kaynak suyundan faydalanmaları için çalışmalar yapıyoruz. Burada üç tane depomuz var.SCADA Sistemi ile bağlantıları yapıldı. Artık uzaktan bu depolarımızı kontrol edip yönetebileceğiz. Kayıp kaçak suya müsaade etmeyeceğiz. Bu bölgede kendi cazibesiyle gelen kaynak suyunu Darende halkına ulaştırmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda tüm Darende halkı memnun olacak. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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