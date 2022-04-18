MASKİ'de Sürücü ve Operatörlere, 'Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitimi'

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, kaliteli ve daha hızlı hizmet üretmek adına personeline yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Kanalizasyon Daire Başkanlığından üst yapı bakım onarım ustası ve İçme Suyu Daire Başkanlığından operatör ile Demirci ilçesinde görev yapan personellerine "Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitimi" verdi.

Kurum içi eğitimler devam ediyor

İş makinesi kullanıcılarına ve araç sürücülerine yönelik verilen eğitimlerin önemine değinen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına kurum içi eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Personellerimizin çalıştıkları iş dallarında daha da bilgili olmalarını sağlıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız eğitimlerinde meyvelerini aldığımızı görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde il genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.