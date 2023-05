MASKİ, Ayvacık Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması başlattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesinde doğal kaynak suyunun mahalleye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışmasına başladı. Mahalle muhtarı Berrin Akduman, 'Neredeyse her gün tankerle mahalleme su ulaştırıldı, şimdi de hane sayısının artmasına bağlı olarak oluşan su yetersizliği kökten çözüme kavuşuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun' dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesinde doğal kaynak suyunun mahalleye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışmasına başladı. Mahalle muhtarı Berrin Akduman, "Neredeyse her gün tankerle mahalleme su ulaştırıldı, şimdi de hane sayısının artmasına bağlı olarak oluşan su yetersizliği kökten çözüme kavuşuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapıları yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Spil Dağı zirvesi yakınlarında kurulu, Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi'nde doğal kaynak suyunun mahalleye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için yaklaşık 3 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışmasına başladı. Bununla birlikte içme suyu kaynağının çıkış noktasında da bakım onarım çalışması yapılarak mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

"Büyükşehir ve MASKİ bizlere her zaman destek verdi"

Ayvacık Mahalle Muhtarı Berrin Akduman, "Spil dağında yer alan mahallemizde hane sayısı artış gösteriyor, buna bağlı olarak içme suyu yetersizliği yaşanıyordu. Buradaki Kızılcık kaynağının içme suyu deposuna bağlanması için talepte bulunduk. Hemen MASKİ Genel Müdürlüğü gerekli ön tespitleri yaptı ve çalışmalara başladı. Yaklaşık olarak 3 kilometrelik içme suyu isale hattı ile doğal kaynak suyumuz mahallemize sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak. Bu çalışma öncesi su ile ilgili bir sorun da yaşamadık. Neredeyse her gün tanker ile mahallemize su ulaştırıldı. Vatandaşlarımız hiç susuz kalmadı. Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü bizlere her zaman destek verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başkanımızın her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı. - MANİSA