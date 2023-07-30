MASKİ, 10 ilçede içme suyu isale ve terfi hattı çalışmalarını tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, son çıktığı içme suyu isale ve terfi hattı işleri çerçevesinde 10 ilçede yürüttüğü çalışmaları büyük oranda tamamladı. 17 milyon TL yatırım bedeliyle 22 mahalleyi içeren projede 45 kilometre hat döşeniyor.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde mahallelere yeterli su temin etmek için kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen son proje çerçevesinde 22 mahallede çalışma yapılıyor. 17 milyon TL bedelindeki projeyle 45 kilometre isale ve terfi hattı döşeniyor. Hayata geçirilen projeyle mahallelere daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaşması sağlanıyor.

Şehzadeler Ayvacık, Yunusemre Çamlıca, Kula Sandal, Saruhanlı Gümülceli, Gökçeköy ile merkez Şehitler ve Kurtuluş, Alaşehir Çarıkkaralar, Turgutlu Çampınar, Dalbahçe ve Salihli Kızılavlu mahallesinde çalışmalar tamamlanarak su verilmeye başlandı. Akhisar Kapaklı, Saruhanlı Halitpaşa, Selendi Kınık, Yunusemre Örselli, Demirci Yeşildere ile Kılavuzlar mahallelerinde hatların bağlantı aşamasına gelinirken, Akhisar Kayalıoğlu ile Dağdere Mahallesi Sarıdede bağlısı, Selendi Tavak ve Salihli Poyrazdamları mahallesinde de çalışmalara kısa bir süre içerisinde başlanacak. - MANİSA