Başakşehir'de maskeli şüphelinin levyeyle cipe saldırması kamerada

Güncelleme:
Başakşehir'de maskeli bir kişinin park halindeki cipin üzerine levyeyle vurması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası cipinde hasar meydana gelen araç sahibi şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Güvercintepe Mahallesi 36. Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden Kadir Akar'ın park ettiği cipine maskeli şüpheli elindeki levyeyle vurmaya başladı.

Araca zarar veren şüpheli, olayı gören çevre sakinlerinin bağırması üzerine kaçarak uzaklaştı.

Cipinde hasar meydana gelen Akar, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Olaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Akar'ın kayınbiraderi Yunus Emre Çoğalan, gece saatlerinde maskeli kişinin araca saldırdığını, maskeli olduğu için şüphelinin kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Herhangi bir kişiyle husumetlerinin bulunmadığını aktaran Çoğalan, konunun şu anda savcılıkta olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
