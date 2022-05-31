Maskeli şüpheli, market camını kırıp kaçtı; o anlar kamerada - Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, marketten hırsızlık yapmak istediği değerlendirilen maskeli şüpheli, yerden aldığı beton parçasıyla camını kırdı. Şüpheli, sesle çevredekilerin uyanmasıyla kaçtı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Başında kapüşon, yüzünde maske olan kimliği belirsiz kişi, yoldan bulduğu beton parçasıyla kapı camını kırdı. Sesi duyan çevredekiler, sokağa çıkınca hırsızlık amacıyla geldiği değerlendirilen şüpheli de kaçtı. Bu anlar, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.