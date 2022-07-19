'Maske takın' çağrısı: Ukraynalı firmaya ait, 'tehlikeli madde' taşıyan uçak Kavala'ya düştü - Haberler

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'Maske takın' çağrısı: Ukraynalı firmaya ait, 'tehlikeli madde' taşıyan uçak Kavala'ya düştü

DailyMotion.com - Güncel
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Olay yerine giden itfaiyecilerin patlamaların devam etmesi nedeniyle enkaza yaklaşamadığı ancak iki itfaiye erinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olay yerine giden itfaiyecilerin patlamaların devam etmesi nedeniyle enkaza yaklaşamadığı ancak iki itfaiye erinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DailyMotion.com / Güncel

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