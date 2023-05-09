Maserati'nin ikonik modeli GranTurismo, yeni nesli ile Türkiye'de

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati'nin ikonik modeli GranTurismo, yeni nesliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Tofaş bünyesindeki FerMas aracılığıyla Türkiye'de satışa sunulan Maserati'nin GranTurismo modeli, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıda verilen bilgilere göre, teknoloji ve tasarım açısından tamamen yenilenen Maserati GranTurismo, Türkiye'de Modena ve Trofeo versiyonları ile satışa sunuluyor. GranTurismo Modena 14 milyon 330 bin TL'den, GranTurismo Trofeo ise 17 milyon 819 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

GranTurismo'nun 75'inci yıldönümüne ithafen tasarlanan özel "PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition" ise sipariş üzerine satışa sunulacak.

"Elektrikli GranTurismo Folgore'yi son çeyrekte getireceğiz"

FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, toplantıda yaptığı konuşmada, Maserati'nin Türkiye'de son dönemde önemli bir atılım içerisinde olduğunu dile getirdi.

Süslü, "2020 yılında satışına başladığımız Ghibli Hybrid, 2021'de tanıttığımız MC20 ve lansmanından bu yana büyük ilgi gören Levante Hybrid ile pazardaki varlığımızı daha da güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Türkiye yollarıyla buluşturduğumuz Grecale'nin de etkisiyle büyümemizi yukarı taşıdık. Bugün ise efsanevi GranTurismo'nun geri dönüşünün sevincini yaşıyoruz. GranTurismo'nun V6 motorla donatılan, Modena ve Trofeo versiyonlarını siparişe açtık ve ilk teslimatları önümüzdeki günlerde gerçekleştiriyor olacağız. Maserati'nin ilk yüzde 100 elektrikli otomobili olacak GranTurismo Folgore'yi ise yılın son çeyreğinde Türkiye yollarıyla buluşturacağız." ifadelerini aktardı.

Lüks pazarda hızlı bir büyüme gösteren Maserati'nin talepleri karşılamak için çalıştığına da değinen Özgür Süslü, markanın 2023'te hizmet ve satış noktalarını artıracağına vurgu yaptı.

3 farklı versiyon

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre, Maserati İnovasyon Laboratuvarı'nda geliştirilen ve Torino'daki Mirafiori Fabrikası'nda üretilen "yüzde 100 İtalyan" yeni GranTurismo'nun, Modena, Trofeo ve Folgore isimli üç farklı versiyonu bulunuyor.

Dünya otomobil tarihinin en güzel coupelerinden biri olarak görülen GranTurismo, Maserati'nin ilk yüzde 100 elektrikli otomobili olarak da otomotiv tarihindeki yerini aldı.

Yeni GranTurismo'nun Modena ve Trofeo versiyonları, V6 Nettuno motoruyla donatıldı. GranTurismo Modena'nın kalbindeki 3.0 litrelik motor, 490 beygirlik güç sunarken, performans odaklı Trofeo versiyonunda aynı motorun değerleri 550 beygire kadar çıkıyor.

Bu versiyonlardaki 3.0 litre twin turbo motor yaş tip karter yağlama sistemi kullanıyor ve aynı zamanda silindir kapatma teknolojisine de sahip. Şanzıman tarafında ise ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.