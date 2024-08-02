Masaya gelen karga kahvaltıya ortak oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da bir karga, kahvaltı yapan vatandaşların masasına gelerek poğaça yedi.

Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Mesire Alanı'nda kahvaltı yapan gurubun masasına karga geldi. Acıkan karga masadaki poğaçayı yemeye başladı. İnsanlarda çekinmeden karnını doyuran karga ardından uçarak uzaklaştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.