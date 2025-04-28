Masal Diyarı Çocuk Festivali Diyarbakır'da Başladı

Diyarbakır'da anaokulu öğrencilerinin sahneleyecekleri tiyatro oyunlarını sanatseverlerle buluşturacağı "Masal Diyarı Çocuk Festivali" başladı.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Masallarla büyü hayallerle uç" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen festivalde 17 anaokulundan öğrenciler üç gün boyunca sahneleyecekleri tiyatro oyunları ile hünerlerini sergileyecek.

Festivalin ilk gününde Kayapınar Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte gün boyu 6 anaokulundan öğrenciler tiyatro oyunu sahneleyecek.

Neşeli Yüzler Anaokulu öğrencilerince sahnelenen "Nasrettin Hoca'dan Hikayeler" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, basın mensuplarına, "Ağaç yaşken eğilir" atasözünden hareketle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte 17 anaokulundan öğrencilerin sahne alacağını belirten Subaşı, "Bu yaş gurubundaki çocuklarımızın bu etkinlikle daha sağlıklı ve etkili bir öğrenim gerçekleştirmelerini sağlamak, hikaye ve fıkralarla onların değer ve erdem ilişkisini bu yaştan itibaren kavramalarına vesile olmak istiyoruz. Aynı zamanda çocuklar sahneye çıkarak kendilerini ifade etme fırsatı da bulmuş olacaklar." dedi.

Etkinliğin çocuklara hem katkı sunduğunu hem de eğlenceli zaman geçirmelerini sağladığını anlatan Subaşı, bu etkinlik sayesinde bazı çocukların ciddi anlamda sahne yeteneklerinin olduğunun farkına vardıklarını belirtti.

Subaşı, "Çocuklarımızı hayata hazırlarken kabiliyetleri, yetenekleri doğrultusunda da onları yönlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Neşeli Yüzler Anaokulu öğretmenlerinden Gizem Deveci, öğretmen arkadaşı Esin Ersoy ile okulda tiyatro ekibi oluşturduklarını belirtti.

Nasrettin Hoca fıkraları üzerine yoğunlaştıklarını anlatan Deveci, 45 gün süren hazırlıkla sahnelenen oyunda 11 öğrencinin rol aldığını söyledi.

Nasrettin Hoca karakterini canlandıran anaokulu öğrencisi Asel Kaplan, rolünü ezberlediğini, bu nedenle sahnede zorlanmadığını belirterek, "Çocukları sevdiğim için öğretmen olmak istiyorum ama tiyatrocu olmayı da düşünebilirim." dedi.

Etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Festival, 30 Nisan'a kadar sürecek.